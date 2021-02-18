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Posted 18 февраля 2021, 09:08

Published 18 февраля 2021, 09:08

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Только в десяти городах и районах Ростовской области не выявили новые случаи ковида

Только в десяти городах и районах Ростовской области не выявили новые случаи ковида

18 февраля 2021, 09:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
На 18 февраля новые случая коронавируса выявили в 45-ти из 55-ти городов и районов Ростовской области. сообщили в региональном правительстве.

Всего за последние сутки в области выявили 323 новых случая ковида, из них треть пришлась на Ростов. Также в лидерах по количеству новых заболевших Новочеркасск, Таганрог и Батайск.

Кроме того, по пять и более случаев коронавируса выявили в Тацинском, Семикаракорском, Сальском, Октябрьском, Багаевском, Милютинском, Кагальницком, Белокалитвинском, Зерноградском, Мясниковском, Азовском и Неклиновском районах, а также в Азове, Гукове, Новошахтинске и Шахтах.

Около 70% новых заболевших составляют жители области от 18 до 65 лет, на пожилых людей старше 80 лет пришлось 4,6% от всех новых случаев.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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