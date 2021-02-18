Только в десяти городах и районах Ростовской области не выявили новые случаи ковида

Кроме того, по пять и более случаев коронавируса выявили в Тацинском, Семикаракорском, Сальском, Октябрьском, Багаевском, Милютинском, Кагальницком, Белокалитвинском, Зерноградском, Мясниковском, Азовском и Неклиновском районах, а также в Азове, Гукове, Новошахтинске и Шахтах.