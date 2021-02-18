Только в десяти городах и районах Ростовской области не выявили новые случаи ковида

Posted 18 февраля 2021, 09:08
Published 18 февраля 2021, 09:08
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Всего за последние сутки в области выявили 323 новых случая ковида, из них треть пришлась на Ростов. Также в лидерах по количеству новых заболевших Новочеркасск, Таганрог и Батайск.
Кроме того, по пять и более случаев коронавируса выявили в Тацинском, Семикаракорском, Сальском, Октябрьском, Багаевском, Милютинском, Кагальницком, Белокалитвинском, Зерноградском, Мясниковском, Азовском и Неклиновском районах, а также в Азове, Гукове, Новошахтинске и Шахтах.
Около 70% новых заболевших составляют жители области от 18 до 65 лет, на пожилых людей старше 80 лет пришлось 4,6% от всех новых случаев.