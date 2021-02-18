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Posted 18 февраля 2021, 09:52

Published 18 февраля 2021, 09:52

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Управлять гневом и агрессией учили заключенных Ростовской области

Управлять гневом и агрессией учили заключенных Ростовской области

18 февраля 2021, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В исправительной колонии № 1 города Зверево провели психологический тренинг для осужденных, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

«С осужденными проведен психологический тренинг по управлению негативными эмоциями, в том числе гневом и агрессией», — сказано в сообщении.

Агрессия в среде заключенных чаще всего является реакцией на стрессовую ситуацию, связанную с социальной изоляцией. На тренинге заключенных учили распознавать свои агрессивные реакции и адекватно выражать негативные эмоции. Также на тренинге отработали новые для заключенных модели поведения и стили общения.

Отмечается, что формирование у осужденных способности к самоконтролю помогает значительно снизить число конфликтов в исправительных учреждениях.

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