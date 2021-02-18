Управлять гневом и агрессией учили заключенных Ростовской области

Агрессия в среде заключенных чаще всего является реакцией на стрессовую ситуацию, связанную с социальной изоляцией. На тренинге заключенных учили распознавать свои агрессивные реакции и адекватно выражать негативные эмоции. Также на тренинге отработали новые для заключенных модели поведения и стили общения.