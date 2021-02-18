Управлять гневом и агрессией учили заключенных Ростовской области

Posted 18 февраля 2021, 09:52
Published 18 февраля 2021, 09:52
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
«С осужденными проведен психологический тренинг по управлению негативными эмоциями, в том числе гневом и агрессией», — сказано в сообщении.
Агрессия в среде заключенных чаще всего является реакцией на стрессовую ситуацию, связанную с социальной изоляцией. На тренинге заключенных учили распознавать свои агрессивные реакции и адекватно выражать негативные эмоции. Также на тренинге отработали новые для заключенных модели поведения и стили общения.
Отмечается, что формирование у осужденных способности к самоконтролю помогает значительно снизить число конфликтов в исправительных учреждениях.