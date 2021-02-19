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Posted 19 февраля 2021, 08:54

Published 19 февраля 2021, 08:54

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Города с наибольшим числом больных коронавирусом назвали в Ростовской области

Города с наибольшим числом больных коронавирусом назвали в Ростовской области

19 февраля 2021, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в 42 городах и районах были подтверждены новые случаи COVID-19, заявили в правительстве региона.

Заболели 320 человек в Батайске, Ростове, Таганроге, Новочеркасске. Есть зараженные в Красносулинском, Цимлянском, Белокалитвинском, Пролетарском районах.

Лечение в ковидных госпиталях потребовалось 1796 пациентам. За сутки скончались 16 женщин и семеро мужчин, которым было от 40 до 89 лет. За все время коронавирусом заболели 70326 человек, вылечились 60542 пациента. Жертвами инфекции оказались 3017 зараженных.

Прививки от коронавируса сделали более 53 тысяч человек. Ранее в Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом.

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