Города с наибольшим числом больных коронавирусом назвали в Ростовской области

Лечение в ковидных госпиталях потребовалось 1796 пациентам. За сутки скончались 16 женщин и семеро мужчин, которым было от 40 до 89 лет. За все время коронавирусом заболели 70326 человек, вылечились 60542 пациента. Жертвами инфекции оказались 3017 зараженных.