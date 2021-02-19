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Posted 19 февраля 2021, 06:36

Published 19 февраля 2021, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Резкое потепление ожидается в Ростовской области

Резкое потепление ожидается в Ростовской области

19 февраля 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Повышение температуры воздуха ожидается в Ростове-на-Дону и области в ближайшие дни, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу 19 февраля в Ростове и в южных районах -4 С и отдельный сильный снег с метелью, по северу области -3…-8 С, ветер восточный до 14 метров в секунду.

В ночь на 20 февраля в северных районах региона до -20 С, в Ростове около -10 С и облачно.

Теплеть начнет в воскресенье 21 февраля, когда столбик термометра днем не опустится ниже 0 С. Еще теплее станет 22 и 23 февраля, в эти дни в Ростове ожидается до +3 С и снег.

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