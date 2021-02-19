Резкое потепление ожидается в Ростовской области

Posted 19 февраля 2021, 06:36
Published 19 февраля 2021, 06:36
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
В пятницу 19 февраля в Ростове и в южных районах -4 С и отдельный сильный снег с метелью, по северу области -3…-8 С, ветер восточный до 14 метров в секунду.
В ночь на 20 февраля в северных районах региона до -20 С, в Ростове около -10 С и облачно.
Теплеть начнет в воскресенье 21 февраля, когда столбик термометра днем не опустится ниже 0 С. Еще теплее станет 22 и 23 февраля, в эти дни в Ростове ожидается до +3 С и снег.