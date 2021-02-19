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Posted 19 февраля 2021, 11:31

Published 19 февраля 2021, 11:31

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

19 февраля 2021, 11:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа местная жительница отдала мошенникам свыше двух миллионов рублей. Потерпевшая была убеждена, что с ней общаются полицейские.

Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, 48-летняя жительница по телефону общалась с неизвестным человеком, представившимся сотрудником управления МВД России по Югре. Он пояснил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников и проводят мероприятия по пресечению каналов утечки персональных данных из банков.

В результате женщина дала согласие на «содействие правоохранителям» и выполнила все что ей сказали по телефону. Так, жительница ХМАО сняла свыше восьмисот тысяч рублей с личного счета и оформила кредиты в двух банках на сумму более одного миллиона рублей. Всю сумму она перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера.

Отмечается, что неладное женщина заподозрила тогда, когда якобы сотрудники правоохранительных органов перестали выходить на связь.

#Общество#Новости
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