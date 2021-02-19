Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

В результате женщина дала согласие на «содействие правоохранителям» и выполнила все что ей сказали по телефону. Так, жительница ХМАО сняла свыше восьмисот тысяч рублей с личного счета и оформила кредиты в двух банках на сумму более одного миллиона рублей. Всю сумму она перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера.