Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн рублей

Posted 19 февраля 2021, 11:31
Published 19 февраля 2021, 11:31
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, 48-летняя жительница по телефону общалась с неизвестным человеком, представившимся сотрудником управления МВД России по Югре. Он пояснил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности злоумышленников и проводят мероприятия по пресечению каналов утечки персональных данных из банков.
В результате женщина дала согласие на «содействие правоохранителям» и выполнила все что ей сказали по телефону. Так, жительница ХМАО сняла свыше восьмисот тысяч рублей с личного счета и оформила кредиты в двух банках на сумму более одного миллиона рублей. Всю сумму она перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера.
Отмечается, что неладное женщина заподозрила тогда, когда якобы сотрудники правоохранительных органов перестали выходить на связь.