Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось на 15 человек

За последние сутки от ковида в регионе умерли восемь мужчин и семь женщин возрастом от 59 до 90 лет. У всех умерших имелись хронические заболевания, которые привели к к тяжелому течению коронавируса. Общее число жертв инфекции на субботу достигло 3032 человека.