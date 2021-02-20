Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось на 15 человек

Posted 20 февраля 2021, 09:10
Published 20 февраля 2021, 09:10
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
За последние сутки от ковида в регионе умерли восемь мужчин и семь женщин возрастом от 59 до 90 лет. У всех умерших имелись хронические заболевания, которые привели к к тяжелому течению коронавируса. Общее число жертв инфекции на субботу достигло 3032 человека.
Число заразившихся жителей Ростовской области с начала пандемии превысило 70,6 тысячи человек, выздоровели 60879 заболевших.
За последние сутки в регионе выявили 315 новых случаев COVID-19, больше всего заболевших в Ростове, Таганроге и Новочеркасске.
Ранее стало известно, что на лекарства для ковидных больных в Ростовской области направят более 25 миллионов рублей.