rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2021, 09:10

Published 20 февраля 2021, 09:10

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось на 15 человек

Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось на 15 человек

20 февраля 2021, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 20 февраля в Ростовской области умерли еще 15 больных с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки от ковида в регионе умерли восемь мужчин и семь женщин возрастом от 59 до 90 лет. У всех умерших имелись хронические заболевания, которые привели к к тяжелому течению коронавируса. Общее число жертв инфекции на субботу достигло 3032 человека.

Число заразившихся жителей Ростовской области с начала пандемии превысило 70,6 тысячи человек, выздоровели 60879 заболевших.

За последние сутки в регионе выявили 315 новых случаев COVID-19, больше всего заболевших в Ростове, Таганроге и Новочеркасске.

Ранее стало известно, что на лекарства для ковидных больных в Ростовской области направят более 25 миллионов рублей.

Материалы по теме
Жизнь 315 человек резко изменилась в Ростовской области из-за коронавируса
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика