Вышедшую на прогулку пенсионерку затянуло под троллейбус в Ростове

Posted 20 февраля 2021, 07:23
Published 20 февраля 2021, 07:23
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Авария произошла в субботу утром на улице Московской. Водитель троллейбуса сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу.
«Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, организована проверка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что общественный транспорт курсировал по маршруту № 7 — от Центрального рынка до Сельмаша. О состоянии пострадавшей информации нет.