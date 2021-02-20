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Posted 20 февраля 2021, 07:23

Published 20 февраля 2021, 07:23

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Вышедшую на прогулку пенсионерку затянуло под троллейбус в Ростове

Вышедшую на прогулку пенсионерку затянуло под троллейбус в Ростове

20 февраля 2021, 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону под колесами троллейбуса оказалась женщина, которая шла по переходу, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в субботу утром на улице Московской. Водитель троллейбуса сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу.

«Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, организована проверка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что общественный транспорт курсировал по маршруту № 7 — от Центрального рынка до Сельмаша. О состоянии пострадавшей информации нет.

Ранее школьник попал под колеса иномарки в Новочеркасске.

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