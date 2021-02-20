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Posted 20 февраля 2021, 09:09

Published 20 февраля 2021, 09:09

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Жизнь 315 человек резко изменилась в Ростовской области из-за коронавируса

Жизнь 315 человек резко изменилась в Ростовской области из-за коронавируса

20 февраля 2021, 09:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области 315 человек за последние сутки получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

Заболели жители 40 городов и районов, в том числе Ростова, Таганрога, Новошахтинска. Побороли болезнь 337 граждан.

На лечение в больницу доставили 1785 зараженных, им оказывают необходимую помощь. Скончались семь женщин и восемь мужчин, им было от 59 до 90 лет.

«За все время заболел 70641 человек, выздоровели 60879 граждан. Умерли из-за коронавируса 3032 пациента», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове назвали состояние заразившихся коронавирусом медиков после прививки.

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