Жизнь 315 человек резко изменилась в Ростовской области из-за коронавируса

Posted 20 февраля 2021, 09:09
Published 20 февраля 2021, 09:09
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Заболели жители 40 городов и районов, в том числе Ростова, Таганрога, Новошахтинска. Побороли болезнь 337 граждан.
На лечение в больницу доставили 1785 зараженных, им оказывают необходимую помощь. Скончались семь женщин и восемь мужчин, им было от 59 до 90 лет.
«За все время заболел 70641 человек, выздоровели 60879 граждан. Умерли из-за коронавируса 3032 пациента», — сказано в сообщении.