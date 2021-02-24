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Posted 24 февраля 2021, 07:18

Published 24 февраля 2021, 07:18

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

«Липовые» полицейские в Ростове требовали дать им «на лапу»

«Липовые» полицейские в Ростове требовали дать им «на лапу»

24 февраля 2021, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых мужчин, которые представились полицейскими, говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

В оперативно-розыскную часть собственной безопасности по региону обратился житель Ростова, которой сообщил, что двое мужчин, представившись сотрудниками полиции, требуют у него взятку. Молодые люди пригрозили, что если ростовчанин не отдаст им 30 тысяч рублей, в отношении него возбудят уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения в момент передачи денег задержали двух парней 20 и 23 лет. Выяснилось, что мужчины не имели никакого отношения к органам внутренних дел.

Теперь в отношении лжеполицейских возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Ранее житель Таганрога поверил уговорам мошенников и лишился крупной суммы денег.

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