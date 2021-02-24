«Липовые» полицейские в Ростове требовали дать им «на лапу»

Posted 24 февраля 2021, 07:18
Published 24 февраля 2021, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
В оперативно-розыскную часть собственной безопасности по региону обратился житель Ростова, которой сообщил, что двое мужчин, представившись сотрудниками полиции, требуют у него взятку. Молодые люди пригрозили, что если ростовчанин не отдаст им 30 тысяч рублей, в отношении него возбудят уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при силовой поддержке бойцов спецподразделения в момент передачи денег задержали двух парней 20 и 23 лет. Выяснилось, что мужчины не имели никакого отношения к органам внутренних дел.
Теперь в отношении лжеполицейских возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.