Смертность выросла в Ростове на фоне пандемии

Posted 24 февраля 2021, 14:24
Published 24 февраля 2021, 14:24
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Как объяснил сити-менеджер в ходе отчета перед гордумой о работе за прошлый год, рост объясняется пандемией коронавируса. За 2020 год в городе умерло более тысячи человек, в то же время от ковида удалось вылечить свыше 18 тысячи ростовчан.
Аналогичная ситуация и в области, по итогам 2020-го смертность в регионе увеличилась на 15%. За 12 месяцев по разным причинам в Ростовской области умерли 64238 человек, показатель естественной убыли населения составил 18094 человека. Это самый высокий показатель во всем Южном федеральном округе.