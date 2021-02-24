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Posted 24 февраля 2021, 14:24

Published 24 февраля 2021, 14:24

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

Смертность выросла в Ростове на фоне пандемии

Смертность выросла в Ростове на фоне пандемии

24 февраля 2021, 14:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На 16% увеличилась смертность в Ростове-на-Дону за 2020 год, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как объяснил сити-менеджер в ходе отчета перед гордумой о работе за прошлый год, рост объясняется пандемией коронавируса. За 2020 год в городе умерло более тысячи человек, в то же время от ковида удалось вылечить свыше 18 тысячи ростовчан.

Аналогичная ситуация и в области, по итогам 2020-го смертность в регионе увеличилась на 15%. За 12 месяцев по разным причинам в Ростовской области умерли 64238 человек, показатель естественной убыли населения составил 18094 человека. Это самый высокий показатель во всем Южном федеральном округе.

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