Смертность выросла в Ростове на фоне пандемии

Как объяснил сити-менеджер в ходе отчета перед гордумой о работе за прошлый год, рост объясняется пандемией коронавируса. За 2020 год в городе умерло более тысячи человек, в то же время от ковида удалось вылечить свыше 18 тысячи ростовчан.