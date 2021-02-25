«ТНС Энерго Ростова-на-Дону» отсудила у отдела полиции 167 рублей долга за свет

Сумма исковых требований энергетической компании изначально составляли более 19 тысяч рублей, из которых 18,9 тысячи рублей составила задолженность по договору энергоснабжения за 2019 год, а остальное — пеня. Но в ходе судебного разбирательства истец уточнил требования и отказался от взыскания задолженности, но увеличил сумму пени до 167,11 рублей.