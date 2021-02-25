rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2021, 12:38

Published 25 февраля 2021, 12:38

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

«ТНС Энерго Ростова-на-Дону» отсудила у отдела полиции 167 рублей долга за свет

«ТНС Энерго Ростова-на-Дону» отсудила у отдела полиции 167 рублей долга за свет

25 февраля 2021, 12:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковые требования ПАО «ТНС Энерго Ростова-на-Дону» к межмуниципальному отделу МВД РФ «Ремонтненский», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Сумма исковых требований энергетической компании изначально составляли более 19 тысяч рублей, из которых 18,9 тысячи рублей составила задолженность по договору энергоснабжения за 2019 год, а остальное — пеня. Но в ходе судебного разбирательства истец уточнил требования и отказался от взыскания задолженности, но увеличил сумму пени до 167,11 рублей.

Суд взыскал неустойку с отдела полиции в пользу истца. Также ответчику придется заплатить 52,4 рубля почтовых расходов и две тысячи рублей государственной пошлины.

Производство по делу в части взыскания задолженности было прекращено.

Ранее стало известно об иске на 13,5 миллиона рублей к «ТНС Энерго Ростова-на-Дону».

Материалы по теме
Почти 11,5 млн рублей требует «ТНС энерго Ростова-на-Дону» от ТАНТК имени БериеваБолее 13,5 млн рублей требуют с «ТНС Энерго Ростова-на-Дону»
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика