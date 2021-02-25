«ТНС Энерго Ростова-на-Дону» отсудила у отдела полиции 167 рублей долга за свет

Posted 25 февраля 2021, 12:38
Published 25 февраля 2021, 12:38
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Сумма исковых требований энергетической компании изначально составляли более 19 тысяч рублей, из которых 18,9 тысячи рублей составила задолженность по договору энергоснабжения за 2019 год, а остальное — пеня. Но в ходе судебного разбирательства истец уточнил требования и отказался от взыскания задолженности, но увеличил сумму пени до 167,11 рублей.
Суд взыскал неустойку с отдела полиции в пользу истца. Также ответчику придется заплатить 52,4 рубля почтовых расходов и две тысячи рублей государственной пошлины.
Производство по делу в части взыскания задолженности было прекращено.