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Posted 25 февраля 2021, 06:21

Published 25 февраля 2021, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 11:27

Updated 18 сентября 2022, 11:27

В России могут начать выдавать продуктовые карточки

В России могут начать выдавать продуктовые карточки

25 февраля 2021, 06:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минпромторг получил предложение ввести продуктовые карточки для россиян, относящихся к категории малоимущие, пишут «Известия».

Инициатива принадлежит Союзу потребителей России. Тем, кто получает жилищные пособия, предлагают компенсировать часть трат на продукты.

Авторы инициативы считают, что каждый месяц нужно перечислять семье три тысячи рублей и разрешать тратить их только на российские продукты. Эксперты подсчитали, что каждый месяц Россия будет расходовать на эти цели девять миллиардов рублей.

«Эти меры позволят поддержать нуждающихся граждан, а также пищевую промышленность», — заявили авторы.

Ранее стало известно о новой выплате россиянам в 68 тысяч рублей.

#Желтые новости
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