В России могут начать выдавать продуктовые карточки

Posted 25 февраля 2021, 06:21
Published 25 февраля 2021, 06:21
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Инициатива принадлежит Союзу потребителей России. Тем, кто получает жилищные пособия, предлагают компенсировать часть трат на продукты.
Авторы инициативы считают, что каждый месяц нужно перечислять семье три тысячи рублей и разрешать тратить их только на российские продукты. Эксперты подсчитали, что каждый месяц Россия будет расходовать на эти цели девять миллиардов рублей.
«Эти меры позволят поддержать нуждающихся граждан, а также пищевую промышленность», — заявили авторы.