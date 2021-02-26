В 2021 году региональный оператор продолжает качественно выполнять свои обязанности

Posted 26 февраля 2021, 16:02
Published 26 февраля 2021, 16:02
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Вывоз отходов контролирует диспетчерская служба, а на маршруты выходит оснащенная системой ГЛОНАСС спецтехника. Таковы будни работы регионального оператора.
О деятельности компании, о внедрении раздельного сбора мусора, о поощрении добросовестных плательщиков услуги по обращению с ТКО и о планах на будущее рассказала RostovGazeta директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина.
— Галина Ивановна, как начался 2021 год для регионального оператора?
В новом году, региональный оператор продолжает выполнять обязанности, закреплённые законодательными и нормативно-правовыми документами.
С 1 января 2021 года, для потребителей в зоне Новочеркасского МЭОК, тариф остался на прежнем уровне до начала второго полугодия.
С 1 июля рост платы за услугу для населения повысится на 4,5% и составит 435 руб/м3.
В конце января Минюст утвердил Постановление главного санитарного врача страны о новых правилах и нормах СанПиН 2.1.3684-21. Они коснулись не только вопросов содержания территорий, качества питьевой воды и атмосферного воздуха, но и сферы твердых коммунальных отходов.
Например:
— Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 — для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
— Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке.
Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках.
При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем контейнерной и (или) специальной площадки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку.
-Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и транспортированию КГО, обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре плюс 5°С и выше — не реже 1 раза в 7 суток.
— Какая работа ведется с несанкционированными свалками, сколько куб. метров мусора было убрано? Расскажите, пожалуйста, подробнее?
Совместно с администрациями муниципальных образований, служба экологического контроля «ЭКОГРАД-Н» ежедневно проводит мониторинг вверенных нам территорий. Выявляют переполнения контейнеров и несанкционированные свалочные очаги свыше 1 м³. После этого принимаются меры по их ликвидации.
Порядок работ по выявлению и ликвидации несанкционированных свалочных очагов регламентируется Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156.
За первые два месяца 2021 года, с мест несанкционированного размещения отходов было вывезено общим объемом —1 568 м³.
Отмечу, что под пристальным контролем регоператора территории Новочеркасского МЭОКа находятся не только в будние дни, но и в праздничные.
— Какие мероприятия проходят на территории Новочеркасского МЭОКа? Сотрудничаете ли вы с волонтерами?
С волонтерами мы работаем очень тесно в различных городах. Начиная с 2020 года, ежемесячно, в Азове и Аксае мы проводили акции по раздельному сбору мусора. С марта 2021 года планируем проведение акций в Новочеркасске и Батайске. Также, совместными усилиями, принимаем участие в школьных мероприятиях, как в младших, так и в старших классах, по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Со школьниками организуем акции по сбору макулатуры и отработанных источников малого тока (батареек). Совместно с волонтерами проводим субботники, акции по древонасаждению. Привлекая и население, развешиваем кормушки для птиц, а также участвуем в различных благотворительных мероприятиях. Информационные материалы по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и об организации различных акций размещаем в интернете и на официальном сайте регионального оператора.
— В какой стадии сегодня находится внедрение раздельного сбора мусора?
— В рамках постановления правительства Ростовской области № 663 от 21 июля 2020 г, сегодня мы уже установили и промаркировали контейнеры для раздельного сбора отходов в Новочеркасске, Батайске и Азове. Все твердые коммунальные отходы жители этих городов уже разделяют на две фракции: органические (пищевые) и неорганические (прочие, не пищевые). В этом году планируем еще приобрести новые контейнеры и сетки под сбор ПЭТ-отходов.
— Какова сегодня ситуация с задолженностью оплаты населения услуги по сбору и вывозу ТБО?
— К сожалению, пока еще неплательщиков много. Общая сумма задолженности составляет свыше 100 млн рублей. А ведь оплата коммунальных платежей — это единственный источник денежных средств, поступающих региональному оператору за оказанные услуги. Полученные деньги мы расходуем на содержание транспорта, который совершает сбор мусора, на зарплаты работникам, на оплату налогов. Контролеры передают предсудебные уведомления лично в руки потребителям. Но в случае, если оплата так и не поступает, а задолженность накопилась за длительный период, то региональный оператор передаёт информацию в суд для дальнейшего разбирательства.
— Проводите ли мотивирующие мероприятия, направленные на поощрение добросовестных плательщиков услуги?
В середине января регоператор вручил сертификаты самым добросовестным плательщикам. Были выбраны 2 семьи из Аксайского и Кагальницкого района. Они получили новогодние сертификаты на одну тысячу рублей от ООО «ЭКОГРАД-Н». Этим сертификатом семьи смогут воспользоваться в качестве оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО в течение 2021 года.
— Каковы планы регионального оператора на текущий год?
— В 2021 году, одной из главных задач у нас это приобретение земельного участка под строительство МЭОКа.
Также, планируем проводить больше информационно-просветительских мероприятий по раздельному сбору отходов с населением. И, конечно же, продолжим каждодневную работу по уборке вверенных нам территорий.