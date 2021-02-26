В 2021 году региональный оператор продолжает качественно выполнять свои обязанности

С волонтерами мы работаем очень тесно в различных городах. Начиная с 2020 года, ежемесячно, в Азове и Аксае мы проводили акции по раздельному сбору мусора. С марта 2021 года планируем проведение акций в Новочеркасске и Батайске. Также, совместными усилиями, принимаем участие в школьных мероприятиях, как в младших, так и в старших классах, по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Со школьниками организуем акции по сбору макулатуры и отработанных источников малого тока (батареек). Совместно с волонтерами проводим субботники, акции по древонасаждению. Привлекая и население, развешиваем кормушки для птиц, а также участвуем в различных благотворительных мероприятиях. Информационные материалы по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и об организации различных акций размещаем в интернете и на официальном сайте регионального оператора.