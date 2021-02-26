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Posted 26 февраля 2021, 13:01

Published 26 февраля 2021, 13:01

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

В России поменяют систему выплат денег ученым

В России поменяют систему выплат денег ученым

26 февраля 2021, 13:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России рассматривается вопрос об изменении системы оплаты труда ученым, а также мониторинга выплат, пишет «Интерфакс».

Этими вопросами занимается Минобразования России. В течение ближайших месяцев должны быть выработаны новые подходы к сложившейся системе. «Перемены должны касаться не только системы оплаты труда. Нужно изучить механизм финансирования научных организаций», — заявил министр Валерий Фальков.

Он добавил, что система оплаты должна учитывать показатели эффективности и результативности. По его словам, механизм мониторинга зарплаты должен быть не в виде отчета, а являться аналитикой.

Ранее на 10% увеличили объем финансовой поддержки семей с детьми в Ростовской области.

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