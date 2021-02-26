В России поменяют систему выплат денег ученым

Posted 26 февраля 2021, 13:01
Published 26 февраля 2021, 13:01
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Этими вопросами занимается Минобразования России. В течение ближайших месяцев должны быть выработаны новые подходы к сложившейся системе. «Перемены должны касаться не только системы оплаты труда. Нужно изучить механизм финансирования научных организаций», — заявил министр Валерий Фальков.
Он добавил, что система оплаты должна учитывать показатели эффективности и результативности. По его словам, механизм мониторинга зарплаты должен быть не в виде отчета, а являться аналитикой.