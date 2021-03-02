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Posted 2 марта 2021, 06:53

Published 2 марта 2021, 06:53

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Дождливым и холодным будет март в Ростовской области

Дождливым и холодным будет март в Ростовской области

2 марта 2021, 06:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О погоде в Ростовской области в первый месяц весны рассказала заместитель начальника регионального Гидрометцентра Виктория Антоненко.

Как пишет rostov.ru, погода в марте будет переменчивой, при этом осадков ожидается больше нормы.

В начале месяца сохранятся ночные заморозки, в северных районах столбик термометра может опускаться до -5…-12 С, днем 0…+5 С, по югу до +9 С. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и дождь со снегом.

Во второй декаде марта сохранится примерно такая же погода, а к концу месяца потеплеет до +9…+14 С, но также будут идти дожди.

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