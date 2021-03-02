Дождливым и холодным будет март в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 06:53
Published 2 марта 2021, 06:53
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Как пишет rostov.ru, погода в марте будет переменчивой, при этом осадков ожидается больше нормы.
В начале месяца сохранятся ночные заморозки, в северных районах столбик термометра может опускаться до -5…-12 С, днем 0…+5 С, по югу до +9 С. Кроме того, синоптики прогнозируют дожди и дождь со снегом.
Во второй декаде марта сохранится примерно такая же погода, а к концу месяца потеплеет до +9…+14 С, но также будут идти дожди.