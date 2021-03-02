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Posted 2 марта 2021, 07:06

Published 2 марта 2021, 07:06

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Проект капитального ремонта школы № 22 в Новочеркасске обойдется в 5,6 млн рублей

2 марта 2021, 07:06
В Новочеркасске выделили 5,6 миллиона рублей на разработку проекта капитального ремонта школы № 22, сообщается на сайте госзакупок.

Проектная документация по ремонту школы на Калинина, 27 должна включать смету и результаты инженерных изысканий. Из общей суммы 4,4 миллиона рублей выделили бюджет Ростовской области, остальное местные власти.

Школу в два этажа построили в 1960 году, вместимость учебного учреждения — 350 человек. Разработать проект капитального ремонта необходимо до конца 2021 года, подать заявку на конкурс можно до 19 марта.

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