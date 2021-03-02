Проект капитального ремонта школы № 22 в Новочеркасске обойдется в 5,6 млн рублей

Posted 2 марта 2021, 07:06
Published 2 марта 2021, 07:06
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Проектная документация по ремонту школы на Калинина, 27 должна включать смету и результаты инженерных изысканий. Из общей суммы 4,4 миллиона рублей выделили бюджет Ростовской области, остальное местные власти.
Школу в два этажа построили в 1960 году, вместимость учебного учреждения — 350 человек. Разработать проект капитального ремонта необходимо до конца 2021 года, подать заявку на конкурс можно до 19 марта.