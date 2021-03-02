Зоолунапарк в Ростовской области не могут выгнать из города

В документах суда сказано, что городская администрация согласовала размещение зоолунапарка «Шерхан» на земельном участке площадью более пяти тысяч квадратных метров с 23 сентября до 6 октября 2020 года. Однако до настоящего времени зоолунапарк не покинул территорию. На земельном участке расположены конструктивные элементы передвижного цирка, металлические железнодорожные контейнеры, переоборудованные под клетки для хищных животных, а также металлические конструкции аттракционов.