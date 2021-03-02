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Posted 2 марта 2021, 12:26

Published 2 марта 2021, 12:26

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Зоолунапарк в Ростовской области не могут выгнать из города

Зоолунапарк в Ростовской области не могут выгнать из города

2 марта 2021, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск администрации Усть-Донецкого городского поселения в отношении владельца зоолунапарка, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

В документах суда сказано, что городская администрация согласовала размещение зоолунапарка «Шерхан» на земельном участке площадью более пяти тысяч квадратных метров с 23 сентября до 6 октября 2020 года. Однако до настоящего времени зоолунапарк не покинул территорию. На земельном участке расположены конструктивные элементы передвижного цирка, металлические железнодорожные контейнеры, переоборудованные под клетки для хищных животных, а также металлические конструкции аттракционов.

Суд постановил освободить данный земельный участок.

Ранее правоохранительные органы начали проверку по факту запертых в фургоне львов в селе Чалтырь в Ростовской области.

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#Общество#Новости
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