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Posted 3 марта 2021, 09:20

Published 3 марта 2021, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Экс-инспектора ДПС осудили в Азове за поборы с водителей

Экс-инспектора ДПС осудили в Азове за поборы с водителей

3 марта 2021, 09:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС Василию Поваляхину, который занимался поборами с водителей, сообщает «Коммерсантъ».

Суд установил, что сотрудник собирал с водителей деньги и обещал беспрепятственный проезд по трассе. Всего в этой схеме участвовали несколько правоохранителей.

«После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к двум годам и одну месяцу колонии общего режима. Решение вынес Азовский городской суд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденный не признал вину. Стало известно, деньги вымогали с водителей фур с превышением допустимого веса. Ущерб дорогам оценили в 10 миллионов рублей.

Ранее директор компании в Ростове вымогал деньги у победителя аукциона.

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