Экс-инспектора ДПС осудили в Азове за поборы с водителей

Posted 3 марта 2021, 09:20
Published 3 марта 2021, 09:20
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Суд установил, что сотрудник собирал с водителей деньги и обещал беспрепятственный проезд по трассе. Всего в этой схеме участвовали несколько правоохранителей.
«После этого завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к двум годам и одну месяцу колонии общего режима. Решение вынес Азовский городской суд», — сказано в сообщении.
Отмечается, что осужденный не признал вину. Стало известно, деньги вымогали с водителей фур с превышением допустимого веса. Ущерб дорогам оценили в 10 миллионов рублей.