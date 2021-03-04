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Posted 4 марта 2021, 08:09

Published 4 марта 2021, 08:09

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Движение по Мадояна и Всесоюзной в Ростове ограничат до июля

Движение по Мадояна и Всесоюзной в Ростове ограничат до июля

4 марта 2021, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону с 10 марта будет ограничено движение сразу по нескольким улицам в Западном жилом массиве, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Речь, в частности, идет об участке улицы Мадояна от Доватора до Малаховской, а также участке дороги на Всесоюзной до Малиновского. Проезд по ним будет ограничен до 30 июня.

Сообщается также, что на улице Нариманова на участке между Погодина до переулка Марксистского, а также от проспекта Нагибина до улицы Мартовицкого.

Ранее стало известно, что владелец дороги к дому на Тракторной готовит иск к ростовским властям. Он настаивает на том, что публичный сервитут на дорогу к дому № 48 оформили без его ведома.

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