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Posted 5 марта 2021, 11:18

Published 5 марта 2021, 11:18

Modified 11 сентября 2022, 09:20

Updated 11 сентября 2022, 09:20

Санитарный режим по COVID сняли еще в девяти городах и районах Ростовской области

Санитарный режим по COVID сняли еще в девяти городах и районах Ростовской области

5 марта 2021, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области для девяти территорий был снят действовавший ранее санитарный режим с ограничениями по коронавирусу, говорится в сообщении регионального правительства.

Документ, снимающий часть ограничительных мер в Ростовской области, подписал губернатор Василий Голубев. В частности, действие санитарного режима снято в Гукове, Звереве, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Обливском, Ремонтненском, Тарасовском и Тацинском районах.

Напомним, что глава региона снял часть ограничений из-за пандемии коронавируса. Они касаются оказания медицинских услуг.

Ранее в Ростовской области число районов в «красной зоне» по ковиду сократилось с 12 до шести. Сама система мониторинга получила название «Светофор».

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