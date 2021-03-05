Санитарный режим по COVID сняли еще в девяти городах и районах Ростовской области

Сюжет Коронавирус

В Ростовской области для девяти территорий был снят действовавший ранее санитарный режим с ограничениями по коронавирусу, говорится в сообщении регионального правительства.

Документ, снимающий часть ограничительных мер в Ростовской области, подписал губернатор Василий Голубев. В частности, действие санитарного режима снято в Гукове, Звереве, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Обливском, Ремонтненском, Тарасовском и Тацинском районах. Напомним, что глава региона снял часть ограничений из-за пандемии коронавируса. Они касаются оказания медицинских услуг. Ранее в Ростовской области число районов в «красной зоне» по ковиду сократилось с 12 до шести. Сама система мониторинга получила название «Светофор». Материалы по теме Коронавирус изменил судьбу 273 жителей Ростовской области