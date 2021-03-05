Санитарный режим по COVID сняли еще в девяти городах и районах Ростовской области

Posted 5 марта 2021, 11:18
Published 5 марта 2021, 11:18
Modified 11 сентября 2022, 09:20
Updated 11 сентября 2022, 09:20
Документ, снимающий часть ограничительных мер в Ростовской области, подписал губернатор Василий Голубев. В частности, действие санитарного режима снято в Гукове, Звереве, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Обливском, Ремонтненском, Тарасовском и Тацинском районах.
Напомним, что глава региона снял часть ограничений из-за пандемии коронавируса. Они касаются оказания медицинских услуг.
Ранее в Ростовской области число районов в «красной зоне» по ковиду сократилось с 12 до шести. Сама система мониторинга получила название «Светофор».