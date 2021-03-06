От коронавируса привились уже больше 90 тыс жителей Ростовской области

Posted 6 марта 2021, 09:15
Published 6 марта 2021, 09:15
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
За сутки прививку против коронавируса сделали 2734 человека. При этом полный курс вакцинации прошли в регионе 34455 местных жителей.
Напомним, что в регионе на 6 марта было зарегистрировано 74688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 3218 закончились смертью пациентов. Выздоровели после коронавируса уже 87,4% заболевших или 65324 человека.
Ранее в Ростове-на-Дону открыли четвертый мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Он расположен в универмаге “Солнышко”.