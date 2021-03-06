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Posted 6 марта 2021, 09:15

Published 6 марта 2021, 09:15

Modified 18 сентября 2022, 11:30

Updated 18 сентября 2022, 11:30

От коронавируса привились уже больше 90 тыс жителей Ростовской области

6 марта 2021, 09:15
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в прививочной кампании против коронавируса приняли участие 91763 жителя Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки прививку против коронавируса сделали 2734 человека. При этом полный курс вакцинации прошли в регионе 34455 местных жителей.

Напомним, что в регионе на 6 марта было зарегистрировано 74688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 3218 закончились смертью пациентов. Выздоровели после коронавируса уже 87,4% заболевших или 65324 человека.

Ранее в Ростове-на-Дону открыли четвертый мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Он расположен в универмаге “Солнышко”.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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