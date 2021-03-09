Кредитный портфель группы «Открытие» увеличился за год на 28%

Posted 9 марта 2021, 13:29
Published 9 марта 2021, 13:29
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Из документов следует, что общие активы «Открытия» увеличились на 6%, достигнув 3,472 триллиона рублей. На конец минувшего года доля работающих активов превысила 2,3 триллиона рублей (68%). Об этом информирует muksun.fm.
Еще к концу ушедшего года объем банковского бизнеса в совокупных активах был равен 78%, доля активов пенсионной деятельности - 17%, а страховой - 5%.
Отметим, что объем кредитного портфеля за 2020 год подрос с 38% до 46%. Сам кредитный портфель «Открытия» год назад увеличился на 28% - до 1,7 триллиона рублей.
Кредитный портфель малому, среднему и крупному корпоративному бизнесу группа нарастила на 23%. Розничный портфель стал больше на 41%, достигнув 529 миллиардов рублей. Данный процент оказался выше аналогичного показателя по банковскому сектору Российской Федерации.
Из отчета следует, что банк «Открытие» попал на вторую строку в банковской системе по темпу роста портфеля необеспеченных розничных займов. По объему выдачи ипотечных кредитов финансовое учреждение заняло пятое место.
За 2020 год группа смогла увеличить средства клиентов до 1,972 триллиона рублей, или на 8%. Вместе с тем средства физических лиц выросли на 11%, а юридических лиц – на 6%.
Президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, что группа в период эпидемии китайской коронавирусной инфекции сократила траты на административно-хозяйственную деятельность, нарастив операционные доходы. Это позволило повысить эффективность бизнеса в новой реальности.
По словам Задорнова, устойчивость обеспечило сохранение непрерывности всех бизнес-процессов при переходе на удаленный формат деятельности. «Открытие» всегда поддерживает своих клиентов. Группа предлагала им кредитные каникулы и нулевую комиссию за обслуживание. В целом за 2020 год организация направила 163 миллиарда рублей на поддержку.
Отметим, что в последние несколько лет «Открытие» много денег вложило в развитие собственной IT-инфраструктуры. Поэтому доля удаленных услуг частным клиентам увеличилась на 17% - до 73%.
Группа заметно нарастила объем продаж в цифровых каналах. Была запущена безвизитная технология дистрибуции карточных и кредитных продуктов. Розничные интернет-банк и мобильный банк «Открытия» попали в первую пятерку отечественного банковского рынка, подытожил Михаил Задорнов.