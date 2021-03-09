Кредитный портфель группы «Открытие» увеличился за год на 28%

По словам Задорнова, устойчивость обеспечило сохранение непрерывности всех бизнес-процессов при переходе на удаленный формат деятельности. «Открытие» всегда поддерживает своих клиентов. Группа предлагала им кредитные каникулы и нулевую комиссию за обслуживание. В целом за 2020 год организация направила 163 миллиарда рублей на поддержку.