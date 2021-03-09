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Posted 9 марта 2021, 14:47

Published 9 марта 2021, 14:47

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

В Ростове обнаружили деда-маугли

В Ростове обнаружили деда-маугли

9 марта 2021, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростова-на-Дону переживают за пенсионера, который построил себе шалаш, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Недалеко от остановки «Заречная» пожилой мужчина построил себе шалаш. Небольшой деревянный домик находится рядом с железной дорогой.

Автор публикации написала, что волнуется за пенсионера и поинтересовалась, почему он здесь живет. Она добавила видео, показав на нем жилище.

Пользователи в комментариях пошутили, что это программа «Доступное жилье».

«Теперь бомжа выгонят. Сделала медвежью услугу. От станции „Ростов-Западный“ в сторону Таганрога там целые поселения бомжей около свалки», — заявили местные жители.

Ранее ростовчан удивил лежащий на мотоцикле байкер во время поездки.

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#Общество#Новости
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