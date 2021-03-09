В Ростове обнаружили деда-маугли

Posted 9 марта 2021, 14:47
Published 9 марта 2021, 14:47
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Недалеко от остановки «Заречная» пожилой мужчина построил себе шалаш. Небольшой деревянный домик находится рядом с железной дорогой.
Автор публикации написала, что волнуется за пенсионера и поинтересовалась, почему он здесь живет. Она добавила видео, показав на нем жилище.
Пользователи в комментариях пошутили, что это программа «Доступное жилье».
«Теперь бомжа выгонят. Сделала медвежью услугу. От станции „Ростов-Западный“ в сторону Таганрога там целые поселения бомжей около свалки», — заявили местные жители.