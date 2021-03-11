«Битва в суде»: как авиазавод в Таганроге «кинул» охранную компанию

Posted 11 марта 2021, 20:07
Published 11 марта 2021, 20:07
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
С иском в суд обратилась компания «РТ-Охрана», которая потребовала взыскать 17 миллионов рублей долга. Договор стороны заключили в начале 2020 года, в рамках которого истец занимался охраной.
Контракт заключили на сумму 7,1 миллиона рублей, которую авиазавод должен был выплачивать ежемесячно. Суд установил, что с июля по сентябрь 2020 года деньги не поступали.
Тогда истец направил претензию, но она осталась без ответа. Всего он потребовал выплатить 17,8 миллиона рублей.
После подачи заявления авиазавод погасил основной долг. Тогда суд постановил взыскать с ТАНКТ имени Бериева 307 тысяч рублей в качестве процентов.