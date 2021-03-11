«Ростовводоканал» закупит реагенты на 8 млн рублей после скандала с «рыбной» водой

Как пояснили в водоканале, запах и цвет неприятны, но абсолютно безопасны. Как пример водоканал приводит воду из источника Нарзан, резкий запах которой неприятен, но пить ее никто не боится. Однако позже «Ростовводоканал» сообщил, что в конце февраля в районе водозаборных сооружений зафиксировано резкое изменение качества воды в реке Дон, а именно – повышение цветности, окисляемости и появление специфического рыбного запаха. Специалисты пообещали корректировать дозировки реагентов, а также ввести дополнительные промывки скорых фильтров на очистных сооружениях водопровода.