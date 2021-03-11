«Ростовводоканал» закупит реагенты на 8 млн рублей после скандала с «рыбной» водой

Posted 11 марта 2021, 13:00
Published 11 марта 2021, 13:00
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В начале марта на сайте госзакупок появились два тендера от АО «Ростовводоканала» на поставку угля активного древесного порошкообразного на общую сумму 7,9 миллионов рублей. Закупка совершена у единственного поставщика, который обязан поставить уголь до конца 2021 года.
В феврале жители города начали жаловаться на рыбный запах воды из-под крана, который обычно появлялся только летом.
Как пояснили в водоканале, запах и цвет неприятны, но абсолютно безопасны. Как пример водоканал приводит воду из источника Нарзан, резкий запах которой неприятен, но пить ее никто не боится. Однако позже «Ростовводоканал» сообщил, что в конце февраля в районе водозаборных сооружений зафиксировано резкое изменение качества воды в реке Дон, а именно – повышение цветности, окисляемости и появление специфического рыбного запаха. Специалисты пообещали корректировать дозировки реагентов, а также ввести дополнительные промывки скорых фильтров на очистных сооружениях водопровода.
«Ведется подготовка к режиму гиперхлорирования воды. Кроме того, в середине марта запланирован запуск дополнительной технологии - установки по дозированию порошкового активированного угля, который предназначен для эффективного дезодорирования питьевой воды», - сообщал «Ростовводоканал».