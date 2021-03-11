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Posted 11 марта 2021, 13:00

Published 11 марта 2021, 13:00

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

«Ростовводоканал» закупит реагенты на 8 млн рублей после скандала с «рыбной» водой

11 марта 2021, 13:00
Сюжет
Эксклюзив
АО «Водоканал Ростова-на-Дону» закупает на восемь миллионов рублей древесный уголь после того, как горожане пожаловались на «рыбный» запах воды, соотвествующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В начале марта на сайте госзакупок появились два тендера от АО «Ростовводоканала» на поставку угля активного древесного порошкообразного на общую сумму 7,9 миллионов рублей. Закупка совершена у единственного поставщика, который обязан поставить уголь до конца 2021 года.

В феврале жители города начали жаловаться на рыбный запах воды из-под крана, который обычно появлялся только летом.

Как пояснили в водоканале, запах и цвет неприятны, но абсолютно безопасны. Как пример водоканал приводит воду из источника Нарзан, резкий запах которой неприятен, но пить ее никто не боится. Однако позже «Ростовводоканал» сообщил, что в конце февраля в районе водозаборных сооружений зафиксировано резкое изменение качества воды в реке Дон, а именно – повышение цветности, окисляемости и появление специфического рыбного запаха. Специалисты пообещали корректировать дозировки реагентов, а также ввести дополнительные промывки скорых фильтров на очистных сооружениях водопровода.

«Ведется подготовка к режиму гиперхлорирования воды. Кроме того, в середине марта запланирован запуск дополнительной технологии - установки по дозированию порошкового активированного угля, который предназначен для эффективного дезодорирования питьевой воды», - сообщал «Ростовводоканал».

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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