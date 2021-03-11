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Posted 11 марта 2021, 08:09

Published 11 марта 2021, 08:09

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

В 2020 году на повышение безопасности в Ростовской области потратили 1,3 млрд рублей

11 марта 2021, 08:09
На повышение уровня безопасности за 2020 год в Ростовской области направили 1,3 миллиарда рублей, сообщили в региональном правительстве.

В частности, в области построили три новые пожарные части в Зерноградском, Мясниковском и Тарасовском районах и закупили для них оборудование. Также купили восемь пожарно-спасательных и легковых автомобилей, 16 комплектов пожарного оборудования.

В Белокалитвинском районе оборудовали причал для маломерных судов, а в станице Старочеркасской подготовили участок для передислокации Аксайского поисково-спасательного подразделения.

Помимо этого, к концу 2020 года систему «Безопасный город» внедрили во всех муниципалитетах области, а операторы «Системы-112» приняли 3,9 миллиона вызовов.

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