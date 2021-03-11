В Ростовской области прошел «Цифровой день» Сбера

Posted 11 марта 2021, 14:42
Published 11 марта 2021, 14:42
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В ходе мероприятия руководители области, Сбербанка, компаний экосистемы Сбера и профильных ведомств обсудили ход цифровизации экономики и социальной сферы.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, опыт Сбера по разработке цифровых продуктов поможет повысить качество государственных услуг и выполнения госорганами своих полномочий и функций.
«Уверен, наше взаимодействие будет способствовать повышению цифрового уровня Ростовской области», — считает глава региона.
По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец, цифровизация уже в ближайшее время должна изменить жизнь людей, работу бизнеса и госструктур. Сейчас при помощи собственной технологической платформы Сбера идет обслуживание 98 миллионов клиентов банка.
«Накопленный опыт работы с таким массивом данных и процессов помог нам разработать универсальные цифровые решения», — отмечает Голодец.
По словам председателя Юго-Западного Сбербанка Евгения Титова, при разработке и реализации стратегии цифровой трансформации необходимо правильно выбрать надежного стратегического партнера. Сбером была успешно проведена собственная цифровая трансформация. Экосистемный подход позволил вывести на рынок сотни уникальных решений, позволяющих проводить комплексную цифровизацию регионов.
«Теперь мы способны решить практически любую задачу: от разработки стратегии региона до поддержки технологических цифровых платформ и решений для медицины, образования, транспорта, ЖКХ и еще десятков других отраслей», — говорит банкир.
В Ростовской области уже идет интенсивное развитие ключевых для Сбера цифровых сервисов. В то же время банк продолжает оставаться в роли опорного финансового партнера, помогающего реализовать знаковые для бизнеса и населения задачи и проекты.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, Сбер оказывает помощь региону во внедрении ключевых для экономики и социальной сферы цифровых решений. Так, в Ростове-на-Дону Сбер предложил помочь построить Интеллектуальную транспортную систему Ростовской агломерации.
На конференции, которая стала продолжением сотрудничества региона и банка в области цифровых технологий на основе подписанного в прошлом году соответствующего соглашения, были представлены ключевые решения Сбера для разных отраслей в Ростовской области.