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Posted 13 марта 2021, 08:21

Published 13 марта 2021, 08:21

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

В Ростовской области еще 246 человек заболели коронавирусом

13 марта 2021, 08:21
В Ростовской области за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 246 местных жителей, сообщили в правительстве региона.

Заразились жители 32 городов и районов, в том числе Ростова, Таганрога и Гуково. В больницах остаются 1686 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Скончались за сутки 25 человек, среди них 9 женщин и 16 мужчин. Им было от 51 до 83 лет.

«За все время заразились 76486 местных жителей, вылечились 67516 граждан. Умерли из-за коронавируса 3307 заболевших», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прививки против коронавируса сделали более 101 тысячи человек. Ранее в Ростове приостановили работу двух мобильных пунктов вакцинации.

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