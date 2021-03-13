В Ростовской области еще 246 человек заболели коронавирусом

Posted 13 марта 2021, 08:21
Published 13 марта 2021, 08:21
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Заразились жители 32 городов и районов, в том числе Ростова, Таганрога и Гуково. В больницах остаются 1686 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Скончались за сутки 25 человек, среди них 9 женщин и 16 мужчин. Им было от 51 до 83 лет.
«За все время заразились 76486 местных жителей, вылечились 67516 граждан. Умерли из-за коронавируса 3307 заболевших», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прививки против коронавируса сделали более 101 тысячи человек. Ранее в Ростове приостановили работу двух мобильных пунктов вакцинации.
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