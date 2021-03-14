Больше 323 млрд руб инвестировали в экономику Ростовской области в 2020 г.

По данным ведомства, предприятия ключевых секторов региональной экономики в течение 2020 года продолжали демонстрировать высокую инвестиционную активность. Так, по сравнению с 2019 годом объем инвестиций в 2020 году вырос на 6%.
При этом лидирующие позиции по объему инвестиций в Ростовской области занял энергетический комплекс где инвествложения выросли 2,6 раза. Добывающий сектор продемонстрировал 1,4-кратный рост к 2019 году. Инвестиции в транспортную сферу выросли на 29%, а в строительную отрасль - на 15%.
Ранее сообщалось, что в промпредприятия и топливно-энергетическую отрасль Ростовской области в год пандемии вложили 70 млрд рублей.