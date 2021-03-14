Больше полусотни пожарных тушили частный сектор в Ростове в ночь на воскресенье

Жители города ощутили едкий запах дыма около 01.10 мск. Загорелся частный двухэтажный дом и расположенная во дворе постройка в с/т «Красный садовод» на улице Литературной. Огонь успел раскинуться на площади 130 квадратных метров.
На место оперативно выехали 15 пожарных расчетов и 51 человек личного состава. Пожарные вывели из полыхающего дома 12 человек, в результате происшествия никто не пострадал.
Локализовать возгорание пожарным удалось только спустя почти три часа на площади 150 квадратных метров. А полностью справиться с огнем спасатели смогли только к утру — в 04.52 мск. После этого пожарные приступили к проливке конструкций.