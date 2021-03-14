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Больше полусотни пожарных тушили частный сектор в Ростове в ночь на воскресенье

14 марта 2021, 06:31
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Крупный пожар в двухэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел в ночь на воскресенье, 14 марта, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Жители города ощутили едкий запах дыма около 01.10 мск. Загорелся частный двухэтажный дом и расположенная во дворе постройка в с/т «Красный садовод» на улице Литературной. Огонь успел раскинуться на площади 130 квадратных метров.

На место оперативно выехали 15 пожарных расчетов и 51 человек личного состава. Пожарные вывели из полыхающего дома 12 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

Локализовать возгорание пожарным удалось только спустя почти три часа на площади 150 квадратных метров. А полностью справиться с огнем спасатели смогли только к утру — в 04.52 мск. После этого пожарные приступили к проливке конструкций.

Ранее в Каменске-Шахтинском во время пожара погиб человек.

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