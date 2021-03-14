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«Футболисты так раньше не позорились»: Тарасова раскритиковали за пост о еде

14 марта 2021, 05:20
Фото: tarasov23/instagram
Подписчики футболиста Дмитрия Тарасова, который женат на ростовчанке Анастасии Костенко, раскритиковали его за публикацию о школьных столовых, говорится на его странице в Instagram.

Тарасов разместил фото вместе с супругой и написал об изменениях в школьных столовых. Он вспомнил свое детство и то, как тренер заставлял его все доедать, чтобы были силы.

«Наверное, правильно, но реально не очень нравилось, я любил совершенно точно домашнюю еду. Ну, а когда давали деньги сразу покупал или ромовую бабу, или вообще сосиску в тесте», — заявил футболист.

Пользователи в комментариях предположили, что Тарасов собрался стать депутатом. «Еще ни один футболист так не позорился», — написала одна из подписчиц.

«Вы вообще о чем пишите, вы же не в теме совсем, я понимаю статья заказная, но не до такой же степени», — заявили подписчики.

Ранее ростовчане назвали показухой отношения Тарасова и модели Костенко.

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