Перепады температуры в 21 градус ожидаются в Ростовской области в понедельник

В Ростове-на-Дону при этом весь день будет переменная облачность, но осадков также не предвидится. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер ожидается восточный, который ускорится до 6 метров в секунду. Давление прогнозируется на уровне 753 миллиметров ртутного столба. В ночь на вторник температура в городе опустится до нуля. Всю следующую неделю в южной столице будет тепло и пасмурно.