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Перепады температуры в 21 градус ожидаются в Ростовской области в понедельник

14 марта 2021, 18:47
Фото: pixabay.com
В понедельник, 15 марта, в Ростовской области ожидается перепад температуры от -10 до +11 градусов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами возможен мокрый снег, а днем существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы понизится до -6 градусов, при прояснениях будет опускаться до -10 градусов. А днем ожидается потепление до +8 градусов. В южных районах температура будет достигать +11 градусов.

В Ростове-на-Дону при этом весь день будет переменная облачность, но осадков также не предвидится. Воздух прогреется до +9 градусов. Ветер ожидается восточный, который ускорится до 6 метров в секунду. Давление прогнозируется на уровне 753 миллиметров ртутного столба. В ночь на вторник температура в городе опустится до нуля. Всю следующую неделю в южной столице будет тепло и пасмурно.

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