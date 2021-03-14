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Половины медиков не хватает в больницах Ростовской области

14 марта 2021, 10:58
Фото: pixabay.com
Первичное звено в сельских больницах Ростовской области укомплектовано лишь на 50%, сообщили в региональном Законодательном собрании.

«В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62%, а, по словам представителей муниципалитетов, в сельской местности этот показатель еще ниже — 50-52%», — сказано в сообщении.

Кроме того, в больницах региона не хватает современного оборудования. При этом федеральные и областные меры, направленные на улучшение ситуации в сфере здравоохранения, не дают нужного эффекта.

С 1 января начала действовать программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области», в 2021 году в регионе планируют укомплектовать больницы врачами на 83,1%, средними медицинскими работниками на 77,3%.

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