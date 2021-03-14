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Пожилой мужчина стал жертвой коронавируса в Ростовской области

14 марта 2021, 09:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области зарегистрирована еще одна смерть в результате заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз от осложнений инфекции умер 83-летний местный житель. Его состояние осложнялось имеющимся заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего от коронавируса в регионе умерли 3308 человек.

Доля летальных исходов среди ковид-инфицированных превысила 4,3%. В общей сложности в регионе был зарегистрирован 76731 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели уже 67868 человек.

При этом в госпиталях в настоящее время находятся 1694 пациента. От коронавируса привились 101794 местных жителя.

Ранее стало известно о приостановке вакцинации в двух мобильных пунктах — в ТРЦ «Сокол» и в универмаге «Солнышко».

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#Новости#Коронавирус#Общество
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