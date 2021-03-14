Сбор помощи начали в Ростове для жильцов сгоревшего дома

«Объявляем срочный сбор для восстановления дома и создания хотя бы минимальных условий для проживания», — сказано в сообщении.
Для погорельцев принимают одежду, обувь, бытовую химию, посуду, средства гигиены и деньги, привезти вещи можно по адресу Металлургическая 26/14.
Напомним, частный двухэтажный дом и расположенная во дворе постройка в с/т «Красный садовод» на улице Литературной загорелись в ночь на воскресенье. Возгорание тушили более 50 человек, из дома эвакуировали 12 жильцов, никто из них не пострадал, но жилье сгорело полностью.