Сбор помощи начали в Ростове для жильцов сгоревшего дома

Напомним, частный двухэтажный дом и расположенная во дворе постройка в с/т «Красный садовод» на улице Литературной загорелись в ночь на воскресенье. Возгорание тушили более 50 человек, из дома эвакуировали 12 жильцов, никто из них не пострадал, но жилье сгорело полностью.