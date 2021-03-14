rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Возмущение сити-менеджера и закрытие госпиталей: итоги недели в Ростове

14 марта 2021, 14:01
Фото: pixabay.com
На уходящей неделе один из врачей Ростова-на-Дону рассказал, почему закрывают ковидные госпитали, подробнее в материале Rostovgazeta.

Закрытие госпиталей

Как рассказал врач в Ростове, сворачивание ковидных госпиталей не говорит о том, что пандемия идет на спад.

Фото: donland.ru

В апреле 2021 года будет ровно год с тех пор, как люди начали и продолжают болеть COVID-19, но необходимо лечить и другие заболевания. От многих болезней смертность выше, чем от коронавируса, но из-за ограничений пациенты с опасными заболеваниями были вынуждены лечиться дома. Теперь они смогут получать медпомощь в условиях стационара.

Возмущение Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сделал выговор своим подчиненным. По мнению ситиз-менеджера, работа по выписке и сбору штрафов в городе неудовлетворительная.

Фото: rostov-gorod.ru

В частности, из выписанных за неуборку снега штрафов заплатили около 46%. Всего же за зиму в городе выписали штрафов на 13,6 миллиона рублей. В связи с этим Логвиненко поручил не жалеть тех, кто не платит штрафы.

Компенсация родителям

Родителям умершей в Новочеркасске девочки выплатят два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Фото: pixabay.com

В 2018 году у 7-летней девочки поднялась температура, по вызову приехала участковый врач МБУЗ «ДГБ Новочеркасска». Врач выписала лекарства и назначила прием в поликлинике, но на следующий день девочки резко стало хуже.

Родители сами привезли дочь в больницу, но врач приемного покоя не смогла установить диагноз и направила их в ГБСМП Новочеркасска, откуда ребенка срочно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу Ростовской области. Девочку поместили в реанимацию, где она умерла.

Позже выяснилось, что ребенок умер от генирализованной инфекции, вызванной вирусом герпеса.

Материалы по теме
Резкое потепление ожидается в Ростове 14 мартаСбор помощи начали в Ростове для жильцов сгоревшего домаМасленичную вечеринку устроили в переулке Красноярском в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00