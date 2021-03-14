Возмущение сити-менеджера и закрытие госпиталей: итоги недели в Ростове

Закрытие госпиталей
Как рассказал врач в Ростове, сворачивание ковидных госпиталей не говорит о том, что пандемия идет на спад.
В апреле 2021 года будет ровно год с тех пор, как люди начали и продолжают болеть COVID-19, но необходимо лечить и другие заболевания. От многих болезней смертность выше, чем от коронавируса, но из-за ограничений пациенты с опасными заболеваниями были вынуждены лечиться дома. Теперь они смогут получать медпомощь в условиях стационара.
Возмущение Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сделал выговор своим подчиненным. По мнению ситиз-менеджера, работа по выписке и сбору штрафов в городе неудовлетворительная.
В частности, из выписанных за неуборку снега штрафов заплатили около 46%. Всего же за зиму в городе выписали штрафов на 13,6 миллиона рублей. В связи с этим Логвиненко поручил не жалеть тех, кто не платит штрафы.
Компенсация родителям
Родителям умершей в Новочеркасске девочки выплатят два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба.
В 2018 году у 7-летней девочки поднялась температура, по вызову приехала участковый врач МБУЗ «ДГБ Новочеркасска». Врач выписала лекарства и назначила прием в поликлинике, но на следующий день девочки резко стало хуже.
Родители сами привезли дочь в больницу, но врач приемного покоя не смогла установить диагноз и направила их в ГБСМП Новочеркасска, откуда ребенка срочно госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу Ростовской области. Девочку поместили в реанимацию, где она умерла.
Позже выяснилось, что ребенок умер от генирализованной инфекции, вызванной вирусом герпеса.