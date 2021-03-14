Возмущение сити-менеджера и закрытие госпиталей: итоги недели в Ростове

В апреле 2021 года будет ровно год с тех пор, как люди начали и продолжают болеть COVID-19, но необходимо лечить и другие заболевания. От многих болезней смертность выше, чем от коронавируса, но из-за ограничений пациенты с опасными заболеваниями были вынуждены лечиться дома. Теперь они смогут получать медпомощь в условиях стационара.