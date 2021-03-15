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Делать противопожарные полосы на границе своих участков обязали жителей Дона

15 марта 2021, 14:53
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области усилили меры предупреждения ландшафтных пожаров, сообщили в региональном правительстве.

В частности, собственников и арендаторов земель, не примыкающих к лесу, обязали обустраивать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее двух метров.

Кроме того, на границах участков с полосой отвода железных или автомобильных дорог собственники должны размещать стенды с запретом выжигания сухой травы. Размеры стенда определены с таким условием, чтобы его было хорошо видно.

Кроме того, в 2021 году в Ростовской области расширят систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами.

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