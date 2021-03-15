Делать противопожарные полосы на границе своих участков обязали жителей Дона

В частности, собственников и арендаторов земель, не примыкающих к лесу, обязали обустраивать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее двух метров.
Кроме того, на границах участков с полосой отвода железных или автомобильных дорог собственники должны размещать стенды с запретом выжигания сухой травы. Размеры стенда определены с таким условием, чтобы его было хорошо видно.
Кроме того, в 2021 году в Ростовской области расширят систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами.