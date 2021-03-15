Где деньги: Ростову не удалось заработать с платных парковок

Напомним, что на протяжении долгого периода времени штрафовать водителей за неоплату парковки не могли, поскольку у городских властей не было доступа к базам ГИБДД. Эту проблему устранили около года назад. Также в период пандемии плату с водителей за парковку в центре не взимали.