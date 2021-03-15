rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Где деньги: Ростову не удалось заработать с платных парковок

15 марта 2021, 06:47
Фото: RostovGazeta
С платных парковок в бюджет Ростова-на-Дону поступило немногим больше 1,5 миллиона рублей в 2020 году, пишет «Город N», ссылаясь на данные городского департамента автодорог и организации дорожного движения.

Оператором платных городских парковок является «Ростовское парковочное пространство», с которым в 2016 году власти города заключили концессионное соглашение. По нему компания обязана инвестировать средства в создание всей системы, принимать оплату за парковки, и 12% от этих сборов направлять в городскую казну. При этом штрафы с нарушителей за неправильную парковку полностью уходят в бюджет.

Напомним, что на протяжении долгого периода времени штрафовать водителей за неоплату парковки не могли, поскольку у городских властей не было доступа к базам ГИБДД. Эту проблему устранили около года назад. Также в период пандемии плату с водителей за парковку в центре не взимали.

Как подсчитало издание, во втором полугодии 2020 года «Ростовское парковочное пространство» должно было получить с парковок 2,73 миллиона рублей в сутки, а город должен был получить порядка 41 миллиона рублей. В реальности поступления в бюджет составили только 1,5 миллиона рублей.

За неуплату парковки с 12 марта до 27 октября 2020 года в Ростове оштрафовали 14124 водителя. Это говорит о том, что ростовчане не боятся штрафов.

Как отметил замглавы администрации Ростова Константин Солонский, штрафы за неоплаченную парковку, приходят, несмотря на задержки. Систему в дальнейшем хотят автоматизировать и тогда штрафов станет больше.

Материалы по теме
Ростовские водители-инвалиды не понимают правила пользования платными парковкамиПарковки для автобусов с туристами появятся в Ростове уже летом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00