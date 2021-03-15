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Игрока ФК «Ростов» могут дисквалифицировать на 4 года из-за допинга

15 марта 2021, 07:45
Фото: vk.com/fcrostov
Владимир Обухов
Игрок футбольного клуба «Ростов» Владимир Обухов может быть причастен к допинговому скандалу, пишет издание «Чемпионат».

Спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил, что может привести к дисквалификации на четыре года. Речь идет о допинг-пробе, которую взяли в далеком 2013 году.

Тогда футболист находился на сборах в Новогорске. Тогда тест показал отрицательный результат.

«Есть доказательства, что попытались скрыть неблагоприятный результат анализа. Проба содержала следы запрещенного вещества — метандиенона», — сказано в сообщении.

Напомним, что Обухов играет за «Ростов» с октября минувшего года. Контракт рассчитан на период до 2023 года.

Ранее возможная любовница игрока ФК «Ростов» Мамаева рассказала о себе.

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