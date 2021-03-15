Игрока ФК «Ростов» могут дисквалифицировать на 4 года из-за допинга

Спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил, что может привести к дисквалификации на четыре года. Речь идет о допинг-пробе, которую взяли в далеком 2013 году.
Тогда футболист находился на сборах в Новогорске. Тогда тест показал отрицательный результат.
«Есть доказательства, что попытались скрыть неблагоприятный результат анализа. Проба содержала следы запрещенного вещества — метандиенона», — сказано в сообщении.
Напомним, что Обухов играет за «Ростов» с октября минувшего года. Контракт рассчитан на период до 2023 года.