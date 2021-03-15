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К обрезке и спилу деревьев приступили в парке Островского в Ростове

15 марта 2021, 10:42
Фото: rostov-gorod.ru
В парке Островского в Ростове-на-Дону спилят еще 166 деревьев, сообщили в городской администрации.

«По результатам обследования получена разрешительная документация на снос и обрезку аварийных зеленых насаждений», — сказано в сообщении.

Обследование деревьев проводили инженер-дендролог Управления благоустройства Первомайского района и главный специалист комитета по охране окружающей среды при мэрии. На основании полученных результатов рабочие спилят 166 аварийных деревьев, еще на 91-м проведут омолаживающую обрезку, а на 20 — санитарную.

Кроме того, перед летним сезоном в парке Островского проводят полную модернизацию и обновление аттракциона «Юнга».

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