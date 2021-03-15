К обрезке и спилу деревьев приступили в парке Островского в Ростове

Обследование деревьев проводили инженер-дендролог Управления благоустройства Первомайского района и главный специалист комитета по охране окружающей среды при мэрии. На основании полученных результатов рабочие спилят 166 аварийных деревьев, еще на 91-м проведут омолаживающую обрезку, а на 20 — санитарную.