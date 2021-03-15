К обрезке и спилу деревьев приступили в парке Островского в Ростове

«По результатам обследования получена разрешительная документация на снос и обрезку аварийных зеленых насаждений», — сказано в сообщении.
Обследование деревьев проводили инженер-дендролог Управления благоустройства Первомайского района и главный специалист комитета по охране окружающей среды при мэрии. На основании полученных результатов рабочие спилят 166 аварийных деревьев, еще на 91-м проведут омолаживающую обрезку, а на 20 — санитарную.
Кроме того, перед летним сезоном в парке Островского проводят полную модернизацию и обновление аттракциона «Юнга».