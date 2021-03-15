rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К весеннему половодью готовятся дорожники Ростовской области

15 марта 2021, 13:03
Фото: msk-vlg.ru
Специальную комиссию создали в Ростовской области в преддверии весеннего паводка, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Как только в регионе установится плюсовая температура воздуха, члены комиссии будут каждый день осматривать мосты и водопропускные трубы, а также находящиеся возле водоемов дороги. Мониторинг обстановки на трассах ведут уже сейчас.

Кроме того, сформировали ремонтные бригады, заготовили инертные и пиломатериалы на случай возникновения ЧС. Также водосбросные лотки и водопропускные трубы очистили от наледи, а на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений, нанесли метки дял слежения за уровнем воды.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области не опасаются высокого половодья в 2021 году.

Материалы по теме
Повышенный уровень весеннего половодья ожидается в ЮФОЛед начали взрывать на реках Волгоградской области перед половодьемТерритории Ростовской области подготовились к половодью, которого не ждут в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00