К весеннему половодью готовятся дорожники Ростовской области

Как только в регионе установится плюсовая температура воздуха, члены комиссии будут каждый день осматривать мосты и водопропускные трубы, а также находящиеся возле водоемов дороги. Мониторинг обстановки на трассах ведут уже сейчас.
Кроме того, сформировали ремонтные бригады, заготовили инертные и пиломатериалы на случай возникновения ЧС. Также водосбросные лотки и водопропускные трубы очистили от наледи, а на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений, нанесли метки дял слежения за уровнем воды.