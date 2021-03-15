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Лишать земельных участков будут владельцев самостроев в Ростове

15 марта 2021, 09:03
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону владельцам самовольных построек, которые не захотят их сносить, грозит изъятие участка, предупредили в городской администрации.

Речь идет о ростовчанах, которые отказываются исполнять решения суда. По словам главы администрации, сейчас за это положено изъятие участка.

Если собственник не занимается сносом в указанные сроки, то власти обращаются в суд с требованием забрать участок и продать с торгов. После этого демонтировать незаконный объект должен будет новый собственник.

Фото: rostov-gorod.ru

Всего в городе насчитали 35 объектов самовольного строительства нежилого назначения. Все материалы передали в суд.

«На рассмотрении в судах находятся иски об изъятии и продаже с публичных торгов 29 земельных участков, на которых без разрешительных документов построены многоквартирные дома», — заявил Логвиненко.

Самовольные постройки обнаружили в переулках Беломорский, Пришкольная, Автомобильный. Ранее ростовские власти сообщили о сносе торговых объектов рядом с центральным рынком.

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