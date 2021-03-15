Лишать земельных участков будут владельцев самостроев в Ростове

Речь идет о ростовчанах, которые отказываются исполнять решения суда. По словам главы администрации, сейчас за это положено изъятие участка.
Если собственник не занимается сносом в указанные сроки, то власти обращаются в суд с требованием забрать участок и продать с торгов. После этого демонтировать незаконный объект должен будет новый собственник.
Всего в городе насчитали 35 объектов самовольного строительства нежилого назначения. Все материалы передали в суд.
«На рассмотрении в судах находятся иски об изъятии и продаже с публичных торгов 29 земельных участков, на которых без разрешительных документов построены многоквартирные дома», — заявил Логвиненко.
Самовольные постройки обнаружили в переулках Беломорский, Пришкольная, Автомобильный. Ранее ростовские власти сообщили о сносе торговых объектов рядом с центральным рынком.