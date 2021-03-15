Около 2 млн руб потратят власти Волгодонска на отлов животных

Заказчиком является администрация города, максимальная цена контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Деньги будут освоены в этом году.
Подрядчику предстоит ловить собак, проводить медицинский осмотр, обрабатывать против паразитов. Каждое животное ждут вакцинация против бешенства и лечение при необходимости.
Также запланирована стерилизация, после чего собаку доставят в место обитания. Может быть проведена гуманная эвтаназия.
Заявку на участие можно подать до 22 марта, аукцион пройдет через два дня. Ранее в Ростовской области объявили аукцион по выбору подрядчика, который поставит собак для нужд полиции.