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Около 2 млн руб потратят власти Волгодонска на отлов животных

15 марта 2021, 12:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске объявили электронный аукцион по выбору подрядчика, который займется отловом бездомных животных, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком является администрация города, максимальная цена контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Деньги будут освоены в этом году.

Подрядчику предстоит ловить собак, проводить медицинский осмотр, обрабатывать против паразитов. Каждое животное ждут вакцинация против бешенства и лечение при необходимости.

Также запланирована стерилизация, после чего собаку доставят в место обитания. Может быть проведена гуманная эвтаназия.

Заявку на участие можно подать до 22 марта, аукцион пройдет через два дня. Ранее в Ростовской области объявили аукцион по выбору подрядчика, который поставит собак для нужд полиции.

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