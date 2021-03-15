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Подъездные пути к мосту на улице Малиновского в Ростове начнут строить в марте

15 марта 2021, 07:14
Фото: donland.ru
мост Малиновского
В Ростове-на-Дону в конце марта рабочие приступят к организации подъездных путей к строящемуся мосту на улице Малиновского, сообщили в правительстве региона.

Сейчас проводятся работы по переустройству воздушной линии в кабельную. Это соответствует дорожной карте.

«Уже 22 марта нужно приступить к организации подъездных путей. Завершить все работы планируется до конца 2021 года», — сказано в сообщении.

Реконструкция проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас специалисты возводят опоры нового моста.

Отмечается, что длина участка реконструкции составляет 1,7 километра. Напомним, что прошлый мост на Малиновского был закрыт из-за аварийного состояния.

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