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Ростовчанка лишилась 200 тыс рублей, поверив «сотруднику» банка

15 марта 2021, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Ростова-на-Дону поверила телефонным мошенникам и лишилась более 200 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Как рассказал потерпевшая, ей позвонили с незнакомого номера и человек, представившийся сотрудником банка, сообщил, что по ее карте проходят сомнительные операции. Женщина, как ее и просили, сообщила номер своей карты и пришедший на телефон код, после чего с ее счета списались все деньги, чуть более 200 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.

Жителям Ростовской области напоминают, что сотрудники банка никогда не просят личные данные, а в случае сомнительной деятельности карту просто блокируют. Разблокировать карут в таком случае можно только при личном визите в банк.

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#Новости#Происшествия
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