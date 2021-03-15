Ростовчанка лишилась 200 тыс рублей, поверив «сотруднику» банка

Как рассказал потерпевшая, ей позвонили с незнакомого номера и человек, представившийся сотрудником банка, сообщил, что по ее карте проходят сомнительные операции. Женщина, как ее и просили, сообщила номер своей карты и пришедший на телефон код, после чего с ее счета списались все деньги, чуть более 200 тысяч рублей.
По факту происшествия возбудили уголовное дело, полиция ищет злоумышленников.
Жителям Ростовской области напоминают, что сотрудники банка никогда не просят личные данные, а в случае сомнительной деятельности карту просто блокируют. Разблокировать карут в таком случае можно только при личном визите в банк.