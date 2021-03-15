Три новости Ростова о безрадостных перспективах

Центр в высотках
Не так давно стало известно, что проспект Михаила Нагибина в Ростове застроят высотками. Жители города возмущены таким решением, учитывая, что при росте населения не хватает мест в школах и детских садах, максимально загружены поликлиники.
Как считает депутат гордумы от КПРФ Наталья Оськина, городу нужна инфраструктура, а не очередные многоэтажки. Район задыхается от перенаселенности, школы переполнены, кроме того, нет и работы рядом с домом.
Мост на Малиновского
В правительстве области сообщили, что уже в конце месяца начнут строить подъездные пути к мосту на Малиновского.
В настоящее время рабочие проводят работы по переустройству воздушной линии в кабельную и устанавливают опоры нового моста. Завершить все работы, которые проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общеают до конца 2021 года.
Новые подробности о кислороде в больницах
Как показала прокурорская проверка, информация о поставках технического кислорода в больницы Ростова не соответствует действительности.
Такия слухи появились в ноябре 2020 года, после чего депутатам КПРФ провели собственное расследование. Кроме того, обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Как следует из ответа прокуратуры, в горбольницы Ростова № 6, 8 и 20 технический кислород не поступал, но в заключении нет информации о больнице №1, хотя она тоже фигурировала в материалах.