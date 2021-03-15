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В России за сутки сделали 280 тысяч тестов на коронавирус
15 марта 2021, 10:32
Фото: pixabay.com
Российские медики за сутки сделали 280 тыс. тестов на коронавирус, а за все время в стране проверили 115,5 млн анализов.
Как
сообщает
RT, под медицинским наблюдением находятся почти полмиллиона человек.
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