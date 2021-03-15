ВСК: оформление страховых случаев по автокаско переходит в онлайн-формат

Только в прошлом месяце спрос на удаленный формат решения страховых случаев превысил более чем 60 процентов от общего числа способов. Он вырос на 52 п.п. При этом прошлогодний показатель за тот же период равнялся 7,7%, пишет Newsnn.ru.
Таким образом, можно сказать, что теперь популярность традиционных каналов взаимодействия с клиентом несколько упала. Так, число обращений через контакт-центр ВСК сократилось на 14 п. п. и сейчас составляет всего 7,8%. Троекратно сократилось число посещений офиса компании, связанных с урегулированием ситуаций с автокаско. В прошлом году этот показатель достиг 47%, однако в текущем не превысил 18%. Сократились и непосредственные обращения к работникам компании - с 18,5 до 14,2%. Также стоит отметить, что обратившимся непосредственно в офисы ВСК клиентам, сотрудники предоставляют всю информацию по урегулированию ситуаций в удаленном формате, разъясняют как пользоваться сервисом.
По словам вице-президента, руководителя управления развития экосистемы Страхового Дома ВСК Олега Лисника, дистанционный формат показывает широкую востребованность и актуальность для клиентов.
“В прошедшем году у нас получилось масштабировать проект по всей стране, в частности поддержать данным сервисом клиентов, которые живут в отдаленных регионах”, - сказал Лисник.
По его словам, если ранее на оформление страхового случая могло уходить в среднем до двух дней, то теперь на процедуру потребуется около десяти минут, при этом удаленно. Ускоряется и время выдачи клиенту направления на ремонт. В традиционном формате на это в среднем требуется четыре дня, тогда как в удаленном - около дня.
“Выгоды для клиентов очевидны. К лету ВСК намерена увеличить число клиентов, воспользовавшихся урегулированием онлайн, до 70% от общего количества обращений по урегулированию страховых случаев в автокаско», - отмечает Лисник.