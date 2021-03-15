ВСК: оформление страховых случаев по автокаско переходит в онлайн-формат

Таким образом, можно сказать, что теперь популярность традиционных каналов взаимодействия с клиентом несколько упала. Так, число обращений через контакт-центр ВСК сократилось на 14 п. п. и сейчас составляет всего 7,8%. Троекратно сократилось число посещений офиса компании, связанных с урегулированием ситуаций с автокаско. В прошлом году этот показатель достиг 47%, однако в текущем не превысил 18%. Сократились и непосредственные обращения к работникам компании - с 18,5 до 14,2%. Также стоит отметить, что обратившимся непосредственно в офисы ВСК клиентам, сотрудники предоставляют всю информацию по урегулированию ситуаций в удаленном формате, разъясняют как пользоваться сервисом.