За прозрачность праймериз Единой России будут следить общественники

По словам председателя оргкомитета, одного из основателей «Единой России», Героя России, члена Совфеда Александра Карелина, задача партии - опираясь на мнение каждого, продемонстрировать насколько буквально действуют положения, которыми будут руководствоваться единороссы в ходе предварительного голосования. В этом процессе должны принять участие представители цифровой индустрии, члены общественных и волонтерских объединений, а также журналисты. Об этом пишет nashgorod.ru.
Общественники всегда работали с «Единой Россией». Во время эпидемии коронавируса COVID-19 добровольцы и политики вместе продумывали инструменты для преодоления последствий вспышки заболевания. Общероссийский народный фронт и партия продолжат вместе реализовывать значимые для каждого россиянина программы, заверила сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
Процесс включения общественников в деятельность ФОКа делает выборы прозрачными. Регионам задают конкретную планку организационного уровня.
Главреда газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимира Желонкина тоже включили в состав федерального организационного комитета. По его мнению, сам процесс превратится в занятный эксперимент. Работники СМИ и общественные деятели смогут изнутри изучить политическую жизнь «Единой России». Им покажут процедуру выдвижения кандидатов.
В оргкомитетах в регионах тоже большую часть мест дали общественникам. На заседании утвердили ключевые требования. Для участия надо быть гражданином РФ старше 21 года, не иметь судимостей и иностранных активов. В 2021 году в анкете прописали отдельную графу об участии в добровольческой деятельности. Пройти регистрацию на официальном интернет-ресурсе процедуры pg.er.ru можно уже сейчас. Кандидатам надо зарегистрироваться до 29 апреля, а избирателям - до 28 мая. Первого июня огласят итоги, сообщается на сайте «Единой России».
В текущем году предварительное голосование единороссов пройдет дистанционно с 24 по 30 мая. Поучаствовать в нем получится у всех граждан, верифицированных на сайте «Госуслуги». Люди сами выберут тех, кто станет представлять партию на выборах 19 сентября.
«При формировании оргкомитета главной задачей для него мы определили обеспечение открытости процедуры предварительного голосования. А насколько предварительный отбор станет интересен для людей, зависит во многом от самих кандидатов, инициатив, которые будут ими предложены, активности, с какой они будут заниматься вопросами, волнующими избирателей», - подчеркнул секретарь реготделения «Единой России», председатель ЗС РО Александр Ищенко.
По его мнению, предварительное голосование должно стать площадкой конкуренции идей и источником кадрового обновления «Единой России».
«Мы рассчитываем, что в предварительном голосовании проявят себя волонтеры и общественники. Те, кто весь год был рядом с людьми, оказывал помощь и теперь почувствовал в себе силы заниматься политической деятельностью», - обратил внимание Александр Ищенко. Подспорьем для молодых кандидатов станет образовательный проект «ПолитСтартап», который дает прикладные знания по политологии, организации депутатской работы и другим направлениям.