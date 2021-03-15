За прозрачность праймериз Единой России будут следить общественники

В оргкомитетах в регионах тоже большую часть мест дали общественникам. На заседании утвердили ключевые требования. Для участия надо быть гражданином РФ старше 21 года, не иметь судимостей и иностранных активов. В 2021 году в анкете прописали отдельную графу об участии в добровольческой деятельности. Пройти регистрацию на официальном интернет-ресурсе процедуры pg.er.ru можно уже сейчас. Кандидатам надо зарегистрироваться до 29 апреля, а избирателям - до 28 мая. Первого июня огласят итоги, сообщается на сайте «Единой России».