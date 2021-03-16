Еще семь школьных спортзалов отремонтируют в Ростовской области

Ремонт проводят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», в этом году современные обновленные спортзалы получат ученики средних школ Багаевского, Егорлыкского, Обливского, Семикаракорского, Дубовского и Мартыновского районов.
Стоимость ремонта всех семи объектов 25 миллионов рублей, основную часть средств выделили из федерального бюджета.
Всего же за последние два года ремонт спортзалов провели в 22 школах, расположенных в сельской местности.
Ранее стало известно, что капитальный ремонт школы в поселке Красный сад в Азовском районе завершили раньше срока.