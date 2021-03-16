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Еще семь школьных спортзалов отремонтируют в Ростовской области

16 марта 2021, 09:09
Фото: donland.ru
До конца 2021 года в Ростовской области отремонтируют спортивные залы в семи районных школах, сообщили в пресс-службе губернатора.

Ремонт проводят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», в этом году современные обновленные спортзалы получат ученики средних школ Багаевского, Егорлыкского, Обливского, Семикаракорского, Дубовского и Мартыновского районов.

Стоимость ремонта всех семи объектов 25 миллионов рублей, основную часть средств выделили из федерального бюджета.

Всего же за последние два года ремонт спортзалов провели в 22 школах, расположенных в сельской местности.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт школы в поселке Красный сад в Азовском районе завершили раньше срока.

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